Martim Ventura ha affrontato le difficoltà fisiche dei primi giorni e, alla fine della terza giornata del Rally-Raid Portugal, si è posizionato sul podio provvisorio della classe Rally2, nel secondo round della Rally Raid World Cup 2026. La sua rimonta ha portato a un risultato importante in una gara che si svolge tra Portogallo e Spagna.

Martim Ventura reagisce con carattere, supera le difficoltà fisiche dei primi giorni e conquista un prezioso posto sul podio provvisorio della classe Rally2 al termine della terza giornata del Rally-Raid Portugal, secondo round della Rally Raid World Cup 2026. Il portoghese del team Monster Energy Honda HRC ha firmato una prova di alto livello, chiudendo la seconda speciale al secondo posto di categoria e risalendo fino alla terza posizione della classifica generale. Dopo le condizioni particolarmente difficili affrontate nella giornata precedente, segnata da pioggia e terreno bagnato, Ventura e Preston Campbell hanno affrontato la nuova tappa con un approccio diverso e con rinnovata determinazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Rally Raid World Cup 2026, Martim Ventura rimonta e sale sul podio Rally2 in Portogallo-Spagna

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