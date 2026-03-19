RAI1 | CAST GIURIA E COME FUNZIONA CANZONISSIMA IL NUOVO SHOW DEL SABATO SERA

Su Rai1 torna Canzonissima, il celebre show del sabato sera che un tempo raccoglieva milioni di spettatori. La nuova edizione vede la presenza di una giuria e un cast di artisti coinvolti nella competizione musicale. Lo spettacolo si svolge secondo un meccanismo già collaudato, con le esibizioni dei concorrenti e le valutazioni della giuria. La trasmissione riprende così un format storico della televisione italiana.

Torna Canzonissima, un titolo storico dell’allora Programma Nazionale che per anni ha appassionato milioni di telespettatori. La nuova edizione, in onda da sabato 21 marzo per sei settimane, si presenta con un format originale e contemporaneo, capace di celebrare il grande patrimonio della musica italiana mettendo al centro gli artisti e le loro storie. Il programma, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai1 dall’ Auditorium Rai del Foro Italico, vede la partecipazione di grandi nomi che hanno segnato la storia della canzone italiana e continuano a entusiasmare il pubblico: Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigolo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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