Ragioniamoci su | a proposito di solidarietà

Durante le manifestazioni a favore del Burkina Faso, si è parlato più volte di solidarietà, parola spesso usata ma poco analizzata. La discussione si è concentrata sulla partecipazione della scuola a un progetto che coinvolge il paese africano da diversi anni, con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere le iniziative in corso. La discussione ha evidenziato come il termine venga spesso utilizzato senza approfondirne il significato reale.

Una parola più volte ripetuta, ma non compresa appieno: solidarietà. Così abbiamo provato a ragionarci su, in occasione delle manifestazioni a favore del Burkina Faso, un Progetto che coinvolge la nostra scuola da diversi anni. Ci hanno spiegato che la solidarietà è una forma di impegno che consiste nell’aiutare gli altri in un contesto di bisogno: ed il paese Burkina si trova in grande bisogno! Nel mese di giugno, insieme ad altre classi, ci siamo attivati donando cibo, scatolame, pasta, riso, legumi, pelati. Ogni alunno e ogni insegnante ha contribuito. Il cibo raccolto è stato spedito alle famiglie che soffrono di malnutrizione: per loro superare la giornata è come una sfida, soprattutto per i bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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