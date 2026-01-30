L'incredibile teoria del complotto su Mourinho | Ha ritardato di proposito il secondo tempo

Una teoria del complotto sta facendo discutere tra gli appassionati di calcio. Secondo alcuni commentatori, l’allenatore Mourinho avrebbe volutamente ritardato l’inizio del secondo tempo durante la partita, in modo da favorire il Benfica. La storia si è accesa dopo il gol al 97’ del portiere, che ha regalato la qualificazione agli spareggi di Champions ai lusitani. Una versione che molti considerano improbabile, ma che ha comunque attirato l’attenzione sui social.

Mourinho è stato protagonista di un'ipotesi assurda dopo la qualificazione del Benfica agli spareggi di Champions con il gol del portiere al 97'. Ma la teoria bizzarra non regge.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Mourinho Qualificazione L’incredibile storia di Jefté, l’ex elettricista che ha schiantato il “suo” Real Madrid con una doppietta Jeftè Betancor, ex elettricista, ha scritto una pagina significativa nel calcio spagnolo, guidando l'Albacete alla vittoria contro il Real Madrid in Coppa del Re con una doppietta. José Mourinho non è d’accordo con l’analisi di Conte su Benfica-Napoli: “Mi sa di scusa” Dopo la sconfitta del Napoli contro il Benfica e l'eliminazione dalla Champions League, Antonio Conte ha attribuito la risultato alla stanchezza della squadra. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Mourinho Qualificazione Argomenti discussi: La teoria più discussa della serie più amata: e se Friends raccontasse solo la storia di Rachel?; Teoria del complotto: l'Inter vincerà la Champions League grazie a Marcelo Brozovic; 10 teorie del complotto sulle star così assurde da poter essere vere; L'ignorante che ha scritto Katowice. L’incredibile teoria sugli infortuni di Djokovic: È esattamente il contrario di quello che si pensa…Come si è visto anche a Shanghai, l'incredibile tempra di Novak Djokovic sta mostrando segni di cedimento. Il serbo, che nei primi 20 anni della sua straordinaria carriera era riuscito a preservarsi ... corrieredellosport.it Black out Spagna, l’incredibile teoria: Un raro fenomeno atmosfericoNon sarebbe un attacco informatico, come da subito si era sospettato, ma un raro fenomeno atmosferico, la causa scatenante dell'esteso black out che ha paralizzato la Penisola iberica e anche parte ... corrieredellosport.it La #Lazio aveva stretto contatti importanti tra martedi e mercoledi per Andreas #Schjelderup, esterno offensivo classe 2004 che ieri è stato protagonista con il Benfica(doppietta al Real) nell’incredibile qualificazione della squadra di Mourinho. Prima della p x.com FootballPassion. . Quando il Capitano incontra lo Special One... Javier Zanetti racconta lo Special One ricordando la prima, incredibile telefonata con José Mourinho e quel segreto che ha cambiato la storia dell’Inter. Un gesto da vero stratega che ha protett - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.