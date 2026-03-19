Perché gli attacchi agli impianti di Gnl di Ras Laffan aprono uno scenario da Armageddon sui mercati I rischi per l’Europa

Gli attacchi agli impianti di Gnl di Ras Laffan in Qatar e altre strutture nel Golfo hanno causato preoccupazione tra gli esperti del settore, che parlano di uno scenario da Armageddon sui mercati energetici. Questi eventi hanno evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture nella regione, influendo sui rifornimenti di gas naturale liquefatto e generando tensioni tra i paesi coinvolti. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e degli operatori del settore.

Gli attacchi incrociati agli impianti energetici nel Golfo, compresa l’area industriale di Ras Laffan in Qatar, aprono quello che gli esperti del settore definiscono uno “scenario da Armageddon “. Non si parla più soltanto dello stop al traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz, da cui transita una quota rilevante delle esportazioni globali di greggio. Sul tavolo c’è ora anche la possibilità di danni diretti alla capacità produttiva dell’area, uno dei principali poli energetici del mondo. Il rischio è quello di interruzioni prolungate dell’offerta, che si tradurrebbero in uno choc globale sul prezzo dell’energia con pesanti conseguenze... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché gli attacchi agli impianti di Gnl di Ras Laffan aprono uno “scenario da Armageddon” sui mercati. I rischi per l’Europa Articoli correlati Attacco iraniano in Qatar, incendio nel principale impianto di gas a Ras Laffan. Trump: “Stop agli attacchi a impianti iraniani”Un nuovo fronte di tensione si apre nel Golfo, con un attacco che colpisce direttamente il cuore energetico del Qatar. Leggi anche: Perché la chiusura dello stretto di Hormuz annunciata dall’Iran è “uno scenario da incubo per i mercati” e per le nostre tasche Una raccolta di contenuti su Perché gli attacchi agli impianti di... Temi più discussi: Qatar, incendio nel principale centro di gas naturale del Paese. Le autorità: È stato un attacco iraniano; La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Teheran attacca impianto di gas in Qatar: l’ira di Trump; Bombe sul gas iraniano, minaccia pasdaran: Colpiremo siti petroliferi del Golfo. E in Qatar va in fiamme maxi-gasdotto. Gli attacchi agli impianti di gas naturale nel golfo PersicoCollegati al giacimento più grande del mondo: Israele ha bombardato la parte dell'Iran, e l'Iran quella Qatar, con conseguenze potenzialmente enormi ... ilpost.it Missili sul maxi hub del GNL, il gas europeo torna a correreI prezzi europei del gas naturale tornano sotto pressione dopo gli attacchi missilistici iraniani che hanno colpito il più grande impianto di esportazione di gas naturale liquefatto al mondo. Il merca ... msn.com Raid iraniano su giacimento GNL di Ras Laffan in Qatar, Israele colpisce South Pars in Iran, Trump: “Non avvisati” - VIDEO x.com Le autorità del Qatar denunciano nuovamente stamani attacchi dell'Iran contro la zona industriale in cui si trovano siti importanti per la produzione e il trasporto di Gnl. Su X il ministero degli Interni ha confermato un intervento «per un incendio nella zona indus - facebook.com facebook