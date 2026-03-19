Pronostico Bournemouth-Manchester United | la rincorsa continua

Nella trentunesima giornata di Premier League, Bournemouth e Manchester United si affrontano in una partita importante per entrambe le squadre. La sfida si svolge sul campo dei Cherries, con i Red Devils determinati a consolidare la loro posizione in classifica. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti fondamentali.

Bournemouth-Manchester United è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico La vittoria dell’ Aston Villa della scorsa settimana – tre a uno il finale – ha permesso al Manchester United di volare al terzo posto in classifica. Da solo, con tre punti di vantaggio. Pronostico Bournemouth-Manchester United (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ormai è chiaro a tutti, il problema dentro i Red Devils era evidentemente Amorim: da quando l’allenatore non è seduto più su questa panchina le cose sono totalmente cambiate dentro questa squadra che ha ripreso a vincere molte partite e che ha ripreso a fare quello che tutti sapevamo potesse fare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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