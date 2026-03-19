Pronostico AEK Atene-Celje | si abbassa un poco la media

L'incontro tra AEK Atene e Celje negli ottavi di finale di Conference League si avvicina, con la partita che si terrà tra pochi giorni. La vittoria dell’AEK Atene per 4-0 all’andata ha ormai definito il risultato complessivo, lasciando pochi dubbi sulla qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni ufficiali sono state già annunciate. La media delle scommesse sul risultato si è leggermente abbassata rispetto alle previsioni iniziali.

AEK Atene-Celje è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Il quattro a zero in favore dell’AEK Atene nella sfida d’andata ha chiuso ogni tipo di discorso per questa partita. I greci hanno tutte e due i piedi nei quarti di finale di Conference League e non esiste nessuna possibilità che il Celje possa riuscire nell’impresa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Magari si potrebbe abbassare un poco la media dei padroni di casa, che è davvero esaltante: parliamo di una squadra, infatti, che nelle tre partite del tabellone principale di questa manifestazione ha fatto registrare 4,33 gol a match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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