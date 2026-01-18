Pisacane | C’è soddisfazione abbiamo messo dentro la partita ordine spirito e sacrificio È una vittoria contro una grandissima squadra

In una recente intervista a Sky, Pisacane ha sottolineato come la squadra abbia affrontato la partita con ordine, spirito e sacrificio. La vittoria, contro una squadra di grande livello, rappresenta il risultato di un impegno collettivo e di una strategia ben messa in campo. Queste parole evidenziano l’importanza dell’approccio mentale e della coesione nel raggiungere obiettivi difficili.

Pisacane a Sky: «C’è soddisfazione, abbiamo messo dentro la partita ordine, spirito e sacrificio». Le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari. Pisacane è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Cagliari Juventus 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni. PISACANE – « Indubbiamente c’è soddisfazione perché la squadra ha messo dentro la partita, ordine, spirito e sacrificio. Abbiamo ottenuto una vittoria contro una grandissima squadra. Questo certifica ancora di più il fatto che poi quando manchiamo in certe gare è perché fa parte del percorso. Per la squadra piano piano sta mettendo quello che gli si chiede e questa sera veramente i ragazzi sono stati eroici » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cagliari-Inter, Pisacane: «Abbiamo dato tutto e ora ripartiamo, per Belotti incrociamo le dita» - 2 di stasera contro l'Inter non cambia la valutazione sull'inizio di stagione del Cagliari, che resta comunque più che positivo. unionesarda.it

Il #Cagliari contro la Juventus domani sera alla Domus per cercare risposte, riscatto e punti salvezza. #Pisacane chiede "furore, tenacia, attenzione, concentrazione per 100 minuti e anche di più" - facebook.com facebook