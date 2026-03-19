Pisa Pia

Un articolo intitolato Pisa Pia è stato pubblicato da Arezzo News, il quotidiano che si occupa di critica civica, cultura e politica nella zona di Arezzo. La pubblicazione si concentra su argomenti locali e analizza questioni di interesse pubblico senza inserire opinioni personali. La notizia è stata diffusa attraverso il sito web del giornale, che si rivolge a un pubblico interessato alle vicende della città e della regione.

Alla Giostra cercano l’addetto stampa. ma s’affaccia uno solo. “Oh che è, un bando o un invito a cena?” Bicigrill di Frassineto, c’è pure chi voleva dacci una mano. ma dalla Provincia risposta zero (o quasi) Guardo la mia lentezza come a un dono. Non solo per me, ma per chiunque ne abbia bisogno Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Pisa Pia Articoli correlati “Un anno per Pia Pera“: incontri e riedizioniConvegni, incontri, riflessioni, riedizioni, riletture e spettacoli: a dieci anni dalla morte di Pia Pera e dalla pubblicazione del libro Al giardino... Un presepe vivente nel cuore della Casa PiaLo storico istituto cittadino ha ospitato una rappresentazione della Natività messa in scena dagli ospiti. PISAPIA SORPRENDE TUTTI Approfondimenti e contenuti su Pisa Pia Temi più discussi: Giuliano Pisapia – Voterò SÌ al referendum; Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano: Voterò Sì al referendum sulla giustizia; Quel Sì di Pisapia al referendum arriva da lontano; Pisapia vota Sì al referendum (e spiazza il fronte del No): l’eredità del padre e l’indipendenza a sinistra. Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano: Voterò Sì al referendum sulla giustiziaL’avvocato ed ex deputato ha fatto sapere che si esprimerà a favore della separazione delle carriere dei magistrati il prossimo 22 e 23 marzo ... milano.repubblica.it Insulti a Pisapia perché vota sì: Ormai è anzianoL'irritazione dal comitato del No verso l'ex sindaco. La distanza con Sala ... msn.com La lezione di Pisapia e i garantisti riluttanti della borghesia italiana Di Giuliano Ferrara - facebook.com facebook