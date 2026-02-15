Cesenatico ha i suoi ambasciatori della mobilità sostenibile | premiati i bimbi del Piedibus

A Cesenatico, il sindaco Matteo Gozzoli ha premiato i bambini delle scuole di Sala e Villamarina che partecipano al Piedibus, perché promuovono la mobilità sostenibile. La cerimonia si è svolta al Museo della Marineria, dove sono stati consegnati premi simbolici, come riconoscimento per il loro impegno quotidiano. Questi piccoli ambasciatori dimostrano che anche i gesti semplici possono contribuire a un futuro più verde.

Le pergamene, personalizzate con i nomi di ogni alunno, sono state firmate dal sindaco: "Ambasciatore della mobilità sostenibile, Le piccole buone abitudini cambiano il mondo. Grazie per il tuo impegno" Una pergamena, un premio simbolico che però vuol essere il riconoscimento tangibile di un impegno e anche la pietra su cui costruire un po' di futuro: il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha premiato al Museo della Marineria i bambini delle scuole elementari di Sala e Villamarina che si recano ogni mattina a scuola utilizzando il servizio del Piedibus. Una buona abitudine, un'azione utile per tutta la collettività e anche un esempio per i compagni.