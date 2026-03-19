Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2026, si osserva un cambiamento che coinvolge i segni zodiacali, con l’equinozio di primavera che influisce sui loro oroscopi. La classifica di Artemide presenta posizioni aggiornate per i dodici segni, evidenziando un periodo di decisioni più nette e di valutazioni su relazioni e investimenti di tempo. Non si tratta di eventi improvvisi, ma di scelte più chiare e mirate.

La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 segna un passaggio più concreto di quanto sembri. Non è una fase fatta di slanci improvvisi, ma di scelte più pulite: capire dove stai investendo tempo, quali relazioni meritano continuità e quali pensieri iniziano a diventare solo rumore. L’ Equinozio di Primavera del 20 marzo funziona come una linea netta: non cambia tutto, ma rende più evidente cosa ha ancora senso coltivare. Molte situazioni rimaste in sospeso nelle ultime settimane ora chiedono una forma semplice: una risposta, una presa di posizione, un piccolo riordino pratico. Non serve accelerare. Questa settimana premia chi osserva bene prima di muoversi e chi riesce a scegliere una sola direzione invece di disperdersi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo settimana 16-22 Marzo: l’equinozio di primavera cambia il destino. La classifica di Artemide per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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Contenuti utili per approfondire Oroscopo settimana

Temi più discussi: Oroscopo settimanale, le previsioni dal 16 al 22 marzo segno per segno; L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo: Ariete, Leone e Sagittario al top; L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026: Pesci e Scorpione continuano a incantare tutti; L'oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox (16-22 marzo).

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