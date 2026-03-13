Oroscopo prossima settimana 16-22 Marzo | l’equinozio di primavera cambia il destino La classifica di Artemide per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 porta l’equinozio di primavera, un momento in cui le stagioni interiori cambiano lentamente. Durante questi giorni, si nota un progressivo aumento della luce e una maggiore chiarezza mentale, segnando il passaggio tra un inverno ancora presente e una primavera che si avvicina. È un periodo di transizione che coinvolge tutti i segni dello zodiaco, senza particolari eventi o novità clamorose.

La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 segna il passaggio silenzioso tra due stagioni interiori. L’inverno lascia spazio a un respiro diverso: più luce nelle giornate, più chiarezza nei pensieri. L’ Equinozio di Primavera del 20 marzo non è una svolta improvvisa, ma un punto di equilibrio. Giorno e notte hanno la stessa durata, e questo simbolicamente invita anche noi a ristabilire un bilanciamento tra ciò che tratteniamo e ciò che siamo pronti a far crescere. Molte decisioni maturate negli ultimi mesi iniziano ora a trovare una forma più concreta. Alcuni segni percepiscono un movimento immediato, altri stanno ancora preparando il terreno. Questa settimana non chiede velocità, ma presenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

