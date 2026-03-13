La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 porta l’equinozio di primavera, un momento in cui le stagioni interiori cambiano lentamente. Durante questi giorni, si nota un progressivo aumento della luce e una maggiore chiarezza mentale, segnando il passaggio tra un inverno ancora presente e una primavera che si avvicina. È un periodo di transizione che coinvolge tutti i segni dello zodiaco, senza particolari eventi o novità clamorose.

La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 segna il passaggio silenzioso tra due stagioni interiori. L’inverno lascia spazio a un respiro diverso: più luce nelle giornate, più chiarezza nei pensieri. L’ Equinozio di Primavera del 20 marzo non è una svolta improvvisa, ma un punto di equilibrio. Giorno e notte hanno la stessa durata, e questo simbolicamente invita anche noi a ristabilire un bilanciamento tra ciò che tratteniamo e ciò che siamo pronti a far crescere. Molte decisioni maturate negli ultimi mesi iniziano ora a trovare una forma più concreta. Alcuni segni percepiscono un movimento immediato, altri stanno ancora preparando il terreno. Questa settimana non chiede velocità, ma presenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo prossima settimana 16-22 Marzo: l’equinozio di primavera cambia il destino. La classifica di Artemide per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

