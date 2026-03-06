La recente escalation in Medio Oriente ha portato gli investitori a cercare rifugi più sicuri, puntando su oro, argento e Bitcoin. Questi asset vengono scelti come alternative in un periodo di crescente instabilità. La domanda di beni rifugio si è intensificata, influenzando i mercati e i prezzi di questi strumenti finanziari. La situazione attuale ha determinato un nuovo focus su investimenti considerati più stabili.

La nuova ondata di tensioni in Medio Oriente continua a spingere gli investitori verso asset considerati più sicuri. L’ oro, tradizionale bene rifugio, ha visto un nuovo aumento dei prezzi. Secondo gli esperti di Morgan Stanley, le recenti vendite non rappresentano un cambio di sentiment, ma piuttosto la necessità di liquidità immediata in un momento di forte stress sui mercati. La domanda strutturale rimane solida. Anche l’ argento ha registrato movimenti significativi. Gli analisti di UBS prevedono una volatilità elevata, con oscillazioni paragonabili a quelle del Bitcoin, ma stimano un ritorno verso un livello di equilibrio intorno agli 85 dollari nel lungo periodo, dopo aver sfiorato quota 100 in seguito all’inasprirsi del conflitto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Oro, argento e Bitcoin: come la crisi ridisegna i beni rifugio

L’oro trionfa come bene rifugio e scalza il BitcoinContinuano a salire vertiginosamente le quotazioni dell'oro che, oltre alla domanda robusta da parte delle banche centrali e della finanza...

Crolli finanziari globali: oro, argento e Bitcoin perdono valore in seguito a tensioni geopolitiche crescentiIl mercato finanziario globale ha registrato un brusco calo nelle quotazioni di oro, argento e Bitcoin, segnando una battuta d’arresto dopo settimane...

Una selezione di notizie su Oro argento e Bitcoin come la crisi....

Temi più discussi: La Trappola dei Beni Rifugio è Scattata: Oro, Argento o Bitcoin?; Solana vola a +10%: ottime Bitcoin e Ethereum. Borse ok ma rallentano, oro e argento in sofferenza; Cathie Wood su Tesla, bitcoin e il rischio bolla nell’IA; Analisi del prezzo dell’argento: la strada verso $100 resta aperta, ma aumentano i venti contrari macroeconomici.

La Trappola dei Beni Rifugio è Scattata: Oro, Argento o Bitcoin?Analisi Mercato di riguardo: Gold Spot US Dollar, Gold Futures, Silver Futures, Gram Silver US Dollar. Leggi le analisi di su Investing.com. it.investing.com

Bitcoin e il falso mito del rischio: il confronto con i drawdown storici di oro e argentoL’oro mantiene una reputazione più coerente con il concetto di bene rifugio. Il Max Drawdown Storico si attesta a -69,08%, inferiore rispetto all’argento e a Bitcoin. Il Max Drawdown Rolling è -5,15%, ... criptovaluta.it

Borse europee anche oggi in rosso, volano petrolio e gas. Aumenta anche l'oro - facebook.com facebook

Borse 6 marzo di nuovo in netto ribasso: le spiazza il balzo del petrolio Brent che sfonda i 90 dollari. In ripresa oro e argento x.com