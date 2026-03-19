Nicolas Vaporidis presto papà | Mi manca quel click che arriva quando vedi tuo figlio

Nicolas Vaporidis, noto attore, ha annunciato di essere in attesa di un bambino. Da sempre riservato sulla sua vita privata, ha condiviso recentemente la notizia, affermando di sentire la mancanza di quel momento speciale che si prova quando si vede il proprio figlio. La sua comunicazione è avvenuta in un’intervista, dove ha parlato della sua futura paternità.

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, Nicolas Vaporidis ha dichiarato qualche giorno fa che presto diventerà padre. La moglie Ali Rinaldo, sposata in Toscana nel 2024, aspetta infatti il primo figlio assieme all’attore romano, da tempo stabilitosi a Londra. A rivelarlo, nella trasmissione Ciao maschio condotta da Nunzia De Girolamo su Rai1, lo stesso Vaporidis: “La vivo come un uomo che ancora non lo sa e che è più che altro legato all’idea di quello che si aspetta – ha dichiarato il 44enne interprete di Notte prima degli esami – L’idea sul cambiamento che sta per arrivare ce l’ho. Molto chiara, molto forte. Mi manca solo quel click che tutti dicono avvenire nel momento in cui prendono tuo figlio, te lo danno e ti dicono: ‘Ecco tieni, questo è tuo, le istruzioni non ci sono, vai a casa’. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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