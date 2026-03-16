L'attore e imprenditore ha comunicato di aspettare il primo figlio con la moglie Ali Rinaldo. La coppia ha condiviso la notizia pubblicamente, senza specificare la data prevista per il parto. Vaporidis ha commentato il momento come un’esperienza nuova e sorprendente, mentre la moglie ha confermato l’attesa del bambino. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle future paternità o ai piani legati alla nascita.

Da sempre estremamente riservato riguardo alla sua vita privata, Nicolas Vaporidis ha fatto uno strappo alla regola, dando al mondo la notizia della sua imminente paternità. Sposato con Ali Rinaldo dal 2024, l'attore e la moglie sarebbero in dolce attesa, come ha raccontato Vaporidis stesso durante la sua partecipazione alla puntata di sabato 14 marzo del talk Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 1. Oggi, l'attore ha 44 anni e non vede l'ora di cominciare una nuova fase della propria vita insieme alla moglie, come aveva già raccontato due anni fa, in un'intervista a Repubblica rilasciata poche settimane prima delle nozze, in cui aveva detto: «Vorrei dei figli, sono pronto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicolas Vaporidis diventa papà, in arrivo il primo figlio: «La vivo come un uomo che ancora non lo sa»

Articoli correlati

Leggi anche: Nicolas Vaporidis diventa papà: l’annuncio su Rai 1

Leggi anche: Nicolas Vaporidis presto papà, la moglie Ali Rinaldo è incinta

Approfondimenti e contenuti su Nicolas Vaporidis

Temi più discussi: Nicolas Vaporidis presto papà, la moglie Ali Rinaldo è incinta; Nicolas Vaporidis annuncia: Diventerò padre, la moglie Ali Rinaldo è incinta; Nicolas Vaporidis diventa papà: l’annuncio su Rai 1; Nicolas Vaporidis diventa papà | l’annuncio su Rai 1.

Nicolas Vaporidis annuncia: Diventerò padre, la moglie Ali Rinaldo è incintaÈ un momento molto felice nella vita di Nicolas Vaporidis. L'attore, infatti, sta per diventare padre. La moglie Ali Rinaldo, con cui è convolato a nozze nel 2024, è incinta. A dare la lieta notizia è ... fanpage.it

Nicolas Vaporidis presto papà, la moglie Ali Rinaldo è incintaNicolas Vaporidis ha raccontato il momento felice che sta vivendo: lui e la moglie Ali Rinaldo aspettano un figlio ... dilei.it

A "Ciao Maschio" ospiti Ivan Zazzaroni, Nicolas Vaporidis e Alan Friedman x.com

Nicolas Vaporidis diventerà padre: la moglie Ali Rinaldo è incinta. L’attore ha annunciato la gravidanza raccontando come sta vivendo l’attesa del primo figlio, arrivato a due anni dal matrimonio celebrato nel 2024: https://fanpa.ge/WSgMb - facebook.com facebook