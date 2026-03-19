Napoli sogna Euro 2032 | restyling Maradona e incontro in FIGC

Napoli si prepara a presentare la candidatura per ospitare le partite di Euro 2032, con un restyling dello stadio dedicato a Maradona. Nel frattempo, un incontro tra rappresentanti della FIGC e le autorità locali si è tenuto per discutere i dettagli dell’organizzazione. La città punta a rafforzare la propria posizione nel processo di selezione.

"> Napoli accelera per entrare tra le città ospitanti di Euro 2032. Un obiettivo ambizioso ma concreto, come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, con il Comune pronto a giocarsi le proprie carte già nelle prossime settimane. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport evidenzia come questa mattina sia previsto un incontro in FIGC con la partecipazione dell’assessore Edoardo Cosenza, tappa fondamentale nel percorso di candidatura. La città crede nel progetto e punta a rientrare tra le cinque sedi italiane selezionate. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea che la decisione finale arriverà a ottobre, mentre entro il 31 luglio dovrà essere presentato il progetto definitivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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