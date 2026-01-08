OTTANTA voglia di stare con voi il 16 gennaio Enrico Montesano in scena al Teatro Comunale

Il 16 gennaio alle ore 20:45, il Teatro Comunale “Vittorio Emanuele” di Benevento ospiterà “Ottanta voglia di stare con voi”, uno spettacolo di Enrico Montesano che celebra i suoi 80 anni. Un evento che ripropone la sua ironia, la sua verve e la capacità di narrare la storia del costume e della società italiana, offrendo al pubblico un momento di riflessione e intrattenimento sobrio e di qualità.

Il 16 gennaio ore 20,45 al Teatro Comunale "Vittorio Emanuele" di Benevento andrà in scena OTTANTA voglia di stare con voi spettacolo con cui Enrico Montesano festeggia il traguardo degli 80 anni, riportando sul palco la sua inesauribile verve, la sua ironia tagliente e la sua straordinaria capacità di raccontare la storia del costume e della società italiana. Con uno sguardo acuto e attento alla contemporaneità, Montesano ripercorre i cambiamenti sociali e culturali dal dopoguerra a oggi, dando vita a un racconto che fonde passato e attualità in un continuo dialogo della memoria.

