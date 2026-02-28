david almansa e daniel holgado i migliori della fp2 in moto3 e moto2 a buriram

Durante il secondo turno di prove libere a Buriram, David Almansa si è distinto come il più veloce in Moto3, mentre Daniel Holgado ha ottenuto il miglior tempo in Moto2. Si tratta di un’anticipazione prima delle sessioni di qualifiche e delle gare ufficiali del primo appuntamento del Mondiale 2026. I due piloti hanno mostrato un buon passo in vista delle prossime fasi della competizione.

Un antipasto prima di fare davvero sul serio. Secondo turno di prove libere per Moto3 e Moto2 nel primo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito di Buriram, in Thailandia, i centauri della minima e media cilindrata si sono testati prima di dare tutto nelle qualifiche che definiranno la griglia di partenza del GP numero uno della stagione. MOTO3 – Nella classe leggera lo spagnolo David Almansa ha suonato la campana in sella alla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP. L’iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1’40"922 a precedere i connazionali Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) di 0"356 e Maximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team) di 0"397. 🔗 Leggi su Oasport.it

