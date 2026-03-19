Morcone ospita Risonanze | residenza creativa tra cinema archivi e musica

A Morcone si svolge “Risonanze”, una residenza creativa dedicata a cinema, archivi e musica. È stato aperto il bando per autori europei, con particolare attenzione a progetti legati agli archivi audiovisivi e alla musica. L’iniziativa coinvolge diversi spazi e risorse della città, offrendo un'opportunità di confronto e sviluppo ai partecipanti. La residenza si concentra sull’integrazione tra diverse discipline artistiche.

Come si può valorizzare un archivio audiovisivo che raccoglie testimonianze lontane, immagini di un territorio che in parte si è trasformato? E soprattutto, come si può reinventare una narrazione cinematografica partendo da materiali di epoche e autori diversi, nate con scopi meramente documentativi o familiari? Su queste domande si interrogheranno gli autori che saranno selezionati per la residenza artistica Risonanze, Found Footage, Found Sound che si svolgerà a Morcone dal 24 maggio al 3 giugno.Ma al centro della parte di produzione e formazione della residenza ci saranno anche l’uso delle musiche originali, la loro composizione e le... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Morcone ospita “Risonanze”: residenza creativa tra cinema, archivi e musica Articoli correlati Terni ospita l’ultima tappa di 'Sentieri del Cinema': due giorni di eventi gratuiti tra film, workshop, musica e artigianatoSabato 27 dicembreil workshop/podcast a cura di Nello Giorgetti, tra i più importanti scenografi italiani, che ha lavorato a 'C’era una volta in... Leggi anche: Cinema, Mnemonica lancia appello per preservare archivi digitali