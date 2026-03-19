mio zio uomo generoso viveva per i pescatori

L’11 marzo scorso, la scuola ha ospitato la signora Enrica Posta, ex insegnante del nostro istituto, che ha raccontato episodi sulla vita del suo zio, don Ottavio Posta. Si tratta di un sacerdote di famiglia benestante, conosciuto per aver dedicato molto del suo tempo ai pescatori e alle persone in difficoltà. La testimonianza ha offerto uno sguardo diretto sulla figura di un uomo che viveva con semplicità e generosità.

L’undici marzo scorso, abbiamo invitato a scuola la signora Enrica Posta, ex insegnante nel nostro istituto, perché condividesse con noi aneddoti della vita di don Ottavio Posta, suo zio, un sacerdote di famiglia benestante che è stato sempre vicino ai più poveri. Lei lo ha ricordato come una persona “semplice, diretta e schietta” che “parlava con un linguaggio che tutti potevano capire, ma allo stesso tempo era molto rapido nel prendere decisioni”. Non ebbe esitazioni infatti a rivolgersi alle autorità per chiedere sostegno per i pescatori di Isola Maggiore nei momenti di crisi idrica o di mancanza di pesce; scrisse lettere anche al Presidente della Repubblica e al Ministero dell’agricoltura e delle foreste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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