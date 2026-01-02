Strage in Svizzera Emanuele Galeppini 16 anni è la prima vittima italiana | giocava a golf e viveva a Dubai Lo zio frena | Aspettiamo il Dna

Da leggo.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Galeppini, 16 anni, è la prima vittima italiana della strage di Crans-Montana, in Svizzera. Nato a Genova e residente a Dubai, stava giocando a golf al momento dell’incidente. Lo zio ha dichiarato che si attende l’esito delle analisi del DNA per confermare l’identità. La notizia rappresenta un dolore condiviso e un momento di riflessione sulla tragedia avvenuta.

