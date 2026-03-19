Un ex compagno di squadra di Retegui ha espresso fiducia nelle sue qualità da attaccante e ha commentato il suo potenziale ruolo nel Milan. La discussione attorno al mercato rossonero si concentra soprattutto sulla possibilità di vedere il giovane argentino tra le fila del club, con il nome di Retegui che si fa sempre più insistente accanto a quello di Moise Kean. La trattativa rimane aperta e segue da vicino l’evolversi delle trattative.

Negli ultimi giorni si parla tanto di mercato rossonero e dell'attaccante del futuro. Oltre a Moise Kean, il nome più caldo è quello di Mateo Retegui, attaccante italiano in forza all'Al-Qadisiya. A proposito dell'ex Genoa, 'Tuttosport' oggi in edicola presenta un'intervista all'ex compagno di squadra ai tempi del Grifone Milan Badelj, chiamato a raccontare dell'ex attaccante con cui ha condiviso lo spogliatoio: "«Uno come lui, in una squadra forte come quella rossonera, che porta gli attaccanti dentro l'area, può esaltare le proprie caratteristiche. Per me è sicuramente in grado di essere il numero 9 del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti l’ex compagno Badelj: “Retegui può essere il 9 del Diavolo. Ecco come ti porta lo Scudetto”

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