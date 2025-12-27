Milan Allegri in conferenza spiega | Ecco cosa bisogna fare per vincere contro le piccole
Massimiliano Allegri ha parlato prima della partita tra Milan e Hellas Verona in conferenza stampa. Le parole sulle difficoltà contro le piccole. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni da Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, Saelemaekers: “Ecco cosa dovremo fare per vincere qui contro il Torino”
Leggi anche: Allegri in conferenza: “Per vincere bisogna essere pragmatici e concreti”
Napoli-Milan, Allegri: Prendiamo gol troppo facilmente. Ora la delusione diventi rabbia; Supercoppa, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri - Italiano: “Nessun rimpianto, usciamo a testa alta”; Maignan: Milan come una famiglia, vi spiego cosa è cambiato; Jashari: Tutti sanno quanto ho voluto il Milan, vedrete chi sono. Imparo da Modric, Allegri ci dà fiducia.
Allegri analizza le difficoltà con le ‘piccole’ del Milan: “Il calcio non si spiega, si gioca” - Verona e ha analizzato le difficoltà con le 'piccole' della squadra rossonera: "Il ... fanpage.it
Allegri frena sul mercato e avverte il Milan: «Ricci non si muove. Leao fuori, il calcio non si spiega» - Il Milan si prepara a tornare in campo nel lunch match contro il Verona, ma alla vigilia della sfida a tenere banco non è solo il campo. milanosportiva.com
Allegri: «Il calcio si gioca, non si spiega. Subiamo troppi gol, Leao non convocato» - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro l'Hellas Verona. ilnapolista.it
MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA POST LAZIO MILAN:NON DOBBIAMO FARE DRAMMI, ABBIAMO GIOCATO...
Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Milan-Verona e ha analizzato le difficoltà con le ‘piccole’ della squadra rossonera. Parole chiare e precise: https://fanpa.ge/dNtce - facebook.com facebook
Leao non convocato per Milan-Verona, l'annuncio di Allegri: "Ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.