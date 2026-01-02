Mi sto innamorando di lei i suoi occhi sono profondi | a MasterChef Italia la dichiarazione di Dorella per Antonino Cannavacciuolo – IL VIDEO

Durante la puntata di “MasterChef Italia” andata in onda il 1° gennaio, Dorella ha espresso pubblicamente il suo affetto per Antonino Cannavacciuolo, dichiarandosi innamorata e lodando i suoi occhi profondi. La prova esterna si è svolta a Rivalta di Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma, Emilia-Romagna. Un momento di grande emozione che ha catturato l’attenzione dei telespettatori, inserendosi tra gli episodi più significativi della stagione.

Colpo di scena durante la puntata di "MasterChef Italia", andata in onda ieri, giovedì 1 gennaio. La prova esterna si è tenuta a Rivalta di Lesignano de' Bagni, in provincia di Parma inEmilia Romagna. Il luogo è famoso per essere la sede di uno dei 292 caseifici del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Durante una pausa, la concorrente Dorella si è rivolta al giudice Antonino Cannavacciuolo per una dichiarazione a sorpresa. "Mi sto innamorando di lei, i suoi occhi sono profondi come il colore dell'orizzonte del mare che incontra il cielo", ha detto la concorrente allo chef, che ha risposto con un sorriso un po' imbarazzato "ti senti bene? Ma tutto a posto?".

