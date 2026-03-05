Meteo Napoli le previsioni fino al fine settimana

Le previsioni meteo per Napoli indicano che oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature varieranno tra 11 e 20 gradi. Durante la giornata non sono previste piogge e le condizioni rimarranno stabili fino al fine settimana. Le temperature massime e minime sono confermate per le prossime ore, con un lieve aumento previsto nei giorni successivi.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra 11 e 20°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da soleggiamento diffuso, con una temperatura di 14°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 1:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 14°C.