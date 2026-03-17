L’attrice Alexandra Paul, nota per il ruolo di bagnina nella serie televisiva Baywatch, è stata arrestata domenica 15 marzo 2026 nel Wisconsin. Durante un’azione di protesta contro il maltrattamento degli animali, ha liberato alcuni beagle detenuti in un allevamento. L’arresto è avvenuto sul posto, con le forze dell’ordine che hanno portato l’attrice in centrale.

L’attrice Alexandra Paul, celebre per il ruolo di bagnina nella serie cult Baywatch, è stata arrestata domenica 15 marzo 2026 nel Wisconsin durante un’azione di protesta animalista. Insieme a un gruppo di circa venti attivisti, la sessantaduenne è accusata di violazione di domicilio presso la Ridglan Farms, una struttura nota per l’allevamento di cani destinati alla ricerca scientifica. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Dane, il gruppo avrebbe fatto irruzione nella proprietà intorno alle 8:30 del mattino con l’intento di sottrarre numerosi esemplari di razza beagle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wayne Hsiung (@waynehhsiung) Non è la prima volta che il nome di Alexandra Paul compare nei verbali della polizia per cause legate alla tutela degli animali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Da bagnina di Baywatch ad attivista animalista: Alexandra Paul arrestata per aver liberato dei beagle

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