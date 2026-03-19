Meloni da Fedez la premier sbotta nel dietro le quinte | Santa Madonna!

Durante un intervento pubblicato su Pulp Podcast, la premier ha reagito con un'esclamazione spontanea,

L'intervista a Pulp Podcast supera 50mila visualizzazioni in meno di due ore. Nel blooper finale, uno dei collaboratori interrompe il ragionamento della presidente del Consiglio per sistemare il microfono. La sua reazione: "Fammi finire il ragionamento, però!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Cosa è successo nel dietro le quinte di Sanremo 2026, Michele Bravi: “Non è vero che c’è un bel clima”Cosa è successo nel dietro le quinte di Sanremo 2026? Il video del DietroFestival, pubblicato da Rai, racconta il backstage dei cantanti, tra momenti...

Domenica In, dietro le quinte Venier sbotta contro Mammucari: “O me o lui” | VIDEODopo la lite in diretta Mara Venier avrebbe creato il panico dietro le quinte di Domenica In: "Settimana prossima o io o lui", avrebbe minacciato E’...

Approfondimenti e contenuti su Meloni da Fedez la premier sbotta nel...

Temi più discussi: Meloni da Fedez? Una mossa intelligente. Il no di Schlein è coerente. L'analisi di Filippo Sensi (Pd); Meloni fa campagna da Fedez. Protesta dem: monologo tv; Caccia al voto dei giovani. Meloni va da Fedez. Schlein: Li escludono; Meloni ospite di Fedez e Mr Marra, intervista a Pulp Podcast: Referendum non è voto su di me.

Meloni da Fedez: Non ho elementi certi sulle tesi Usa riguardo all’IranMeloni ospite di Pulp Podcast, 19 marzo 2026 (Immagine da Pulp Podcast, YouTube) La ... msn.com

Meloni da Fedez, il confronto senza filtri: guerra, giustizia e polemiche nel podcast che scuote la politica (VIDEO)Dall’Iran al referendum sulla giustizia, la premier si racconta a Pulp Podcast: «Non è questione di coraggio, ma di responsabilità» ... giornalelavoce.it

A me che Fedez e Marra non siano stati in grado di fare domande e seconde domande a Giorgia Meloni, mi sembrava ovvio. C'è andata apposta. - facebook.com facebook

Facciamo due conti. Giorgia #Meloni va da #Fedez a PulpPodcast. Fedez ha 13 milioni di follower. Elly #Schlein e Giuseppe #Conte NON vanno al podcast di Fedez, molto più seguito di un tg della #Rai e di tutti i quotidiani messi assieme. A proposito di #refe x.com