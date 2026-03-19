Mediaset cancella il Gf Vip di Alfonso Signorini anche con gli sponsor

Mediaset ha deciso di cancellare il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini come conduttore, anche in seguito alla fine del suo incarico. Inoltre, l'emittente ha interrotto il rapporto con Givova, lo sponsor tecnico del reality, che aveva supportato il programma nelle ultime stagioni. La decisione riguarda anche eventuali collaborazioni con gli sponsor legate alla trasmissione.

Con l'addio di Alfonso Signorini alla conduzione, il Grande Fratello Vip perde anche Givova come sponsor tecnico. Al suo posto arriva Zeus, storica rivale del brand campano. Mediaset ha voluto ricominciare da capo, anche nelle relazioni commerciali?. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il caso Alfonso Signorini scuote Mediaset: dalle accuse di Fabrizio Corona al caos del GF VipIl "caso Signorini" non ha lasciato indifferente Mediaset che, dopo aver ignorato la vicenda, è poi corsa ai ripari. GF VIP: Giorgio Manetti svela i dettagli dell’incontro con Alfonso SignoriniGiorgio Manetti è tornato a parlare dopo anni di riservatezza, sbilanciandosi anche su Alfonso Signorini. Altri aggiornamenti su Mediaset cancella il Gf Vip di Alfonso... Temi più discussi: Grande Fratello Vip, debutto rivoluzionario (con standing ovation): C’è già la vincitrice, cosa è successo; Grande Fratello: quali Vip ha tagliato Ilary Blasi dalla lista di Signorini?; GFVip8, i concorrenti scelti da Signorini ma fatti fuori da Ilary Blasi: la lista completa; Il Grande Fratello VIP 2026 inizia prima con l'Open House. Cos'è, dove e quando vederla. Corona vuole affossare il GF Vip di Ilary Blasi, le rivelazioni sulla conduttrice: Crollerà MediasetIlary Blasi attaccata da Fabrizio Corona prima dell'inizio del Grande Fratello Vip: le dichiarazioni pesanti dell'ex re dei paparazzi ... gossipetv.com Fabrizio Corona pronto a far saltare anche il GF Vip? L'indiscrezioneFabrizio Corona attacca Mediaset e la conduttrice del reality, minacciando la diffusione di vecchie foto e annunciando uno sciopero della fame. serial.everyeye.it Grande Fratello Vip, Ilary Blasi al debutto fa peggio di Alfonso Signorini: 18,4 per cento di share - facebook.com facebook #GrandeFratelloVip, Ilary Blasi al debutto fa peggio di Alfonso Signorini: 18,4 per cento di share x.com