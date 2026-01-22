GF VIP | Giorgio Manetti svela i dettagli dell’incontro con Alfonso Signorini

Giorgio Manetti ha condiviso alcuni dettagli sul suo recente incontro con Alfonso Signorini, dopo un periodo di riservatezza. In questa intervista, l’ex volto di Uomini e Donne ha parlato delle sue impressioni e dei motivi di questa riunione, offrendo uno sguardo diretto su un episodio poco noto della sua vita pubblica.

Giorgio Manetti è tornato a parlare dopo anni di riservatezza, sbilanciandosi anche su Alfonso Signorini. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha ripercorso contatti, inviti e decisioni che lo hanno portato a dire "no" quando sembrava tutto pronto. Tra retroscena e ricordi, Manetti ha spiegato perché non si è mai visto dentro certi meccanismi e cosa è successo quando il suo nome è finito sul tavolo dei reality più seguiti. Nel format Casa Lollo 3, Giorgio Manetti ha descritto una fase in cui ha preferito non inseguire a tutti i costi la visibilità.

Giorgio Manetti, il retroscena sull’incontro con Alfonso Signorini: "Ecco cosa mi è stato chiesto di fare"Giorgio Manetti svela i dettagli dell'incontro con Alfonso Signorini, rivelando cosa gli è stato chiesto di fare e le ragioni della sua mancata partecipazione al Grande Fratello Vip.

