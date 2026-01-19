Wild card sogni e rovesci | Stan è ancora Stan

Stan è ancora Stan, un esempio di perseveranza e passione nel tempo. Dopo quarant’anni, la sua forza e determinazione rimangono intatte, come dimostra anche Venus Williams, che a 44 anni ha sfidato le aspettative nel mondo dello sport. In un percorso fatto di sogni e difficoltà, la sua storia ci ricorda che l’età può essere solo un numero, e la voglia di continuare a lottare è sempre più forte.

Fili d'erba Quarant'anni e nessuna voglia di perdere. Agli Australian Open di Melbourne Stan Wawrinka passa il primo turno concedendo solo un set al serbo Laslo Djere. La sua ultima stagione nel tennis promette grandi emozioni Fili d'erba Quarant'anni e nessuna voglia di perdere. Agli Australian Open di Melbourne Stan Wawrinka passa il primo turno concedendo solo un set al serbo Laslo Djere. La sua ultima stagione nel tennis promette grandi emozioni Provaci ancora, Stan. In fondo 40 anni cosa vuoi che siano. Ieri Venus Williams, la pantera nera, copyright Gianni Clerici, ha rischiato di vincere alla folle età di quarantaquattro anni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Wild card, sogni e rovesci: Stan è ancora Stan Leggi anche: Stan lee ha trasformato batman in un eroe spietato davvero successo Leggi anche: Tennis, Musetti ai quarti ad Atene: battuto in rimonta Stan Wawrinka Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Wild Card 2025: Rimonta storica dei Bears, Packers eliminati (Green Bay Packers vs Chicago Bears 27-31) - Chicago risale dagli inferi dei primi 3 quarti con prestazione che rimarrà nella storia supera i Green Bay Packers in finale al cardiopalma ... huddle.org

Prosegue il Day 1 dell’Australian Open femminile. Tra vittorie nette come quella di Aryna Sabalenka contro la wild card Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah e sfide combattute in tre set come gli incontri di Danilovic, Sonmez e Potapova, il tabellone femminile si c facebook

La nuova regola per le wild card Moto2 fa già discutere @corsedimoto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.