Manna prova ad anticipare tutti per Joao Gomes
Il direttore sportivo del Napoli si trova attualmente in Inghilterra per seguire da vicino il centrocampista del Wolverhampton. La sua presenza sul posto fa pensare a possibili sviluppi nelle trattative di mercato per il giocatore. Manna sta lavorando per cercare di anticipare le altre squadre interessate e portare a termine l'operazione durante la prossima finestra di trasferimenti.
Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, è al lavoro in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. In questi giorni la presenza in Inghilterra del dirigente partenopeo, può essere la conferma per un obiettivo per il centrocampo di Antonio Conte. “Avvistato. Non è passata inosservata in questi giorni la presenza del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, in Inghilterra. Gli Ottavi di Champions League con numerose sfide in programma sui campi d’Oltremanica rappresentavano l’occasione giusta per volare nel Regno Unito per studiare da vicino possibili rinforzi di mercato. D’altronde la Premier League nell’ultimo... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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