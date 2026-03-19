Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Oggi alcune regioni italiane, tra cui la Puglia, sono in allerta per temporali secondo il dipartimento della Protezione civile. Le previsioni meteo indicano condizioni di maltempo che interessano diverse aree del paese. La Protezione civile ha diffuso un avviso di allerta, e le autorità monitorano attentamente la situazione. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle eventuali allerte.

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale. Fenomeni localizzati di incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, generalmente contenuti all’interno dell’alveo.” Rischio: secondo lo schema in bssso, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, parte della Calabria in arancione Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ancora la zona tirrenica... Arriva il mal tempo al Sud. Allerta piogge in Puglia Una raccolta di contenuti su Maltempo la Puglia fra le regioni oggi... Temi più discussi: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali; Maltempo in Puglia, inizio settimana tra piogge e venti di scirocco; Maltempo in arrivo al Sud: allerta gialla domenica 15 marzo anche in Puglia per piogge e temporali; Maltempo in Puglia, piogge e vento con temperature in calo. E a San Pietro in Bevagna si allaga la piazza. Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoAlcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione ... noinotizie.it Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporale, codice giallo per la fascia occidentale dal foggiano al tarantino Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia. noinotizie.it Scontro sulla bretella verso Taranto, strada resa pericolosa dal maltempo - facebook.com facebook Festa del Papà con il maltempo, ancora pioggia e neve al Centro-Sud: i bollettini meteo della Protezione Civile x.com