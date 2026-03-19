Lucca i controlli della GdF sulla regolarità dei prezzi ai distributori

Le Fiamme Gialle di Lucca stanno effettuando controlli sulla provincia per verificare che i distributori di carburante rispettino i prezzi stabiliti e abbiano comunicato correttamente le informazioni richieste al Mimit. Le verifiche si concentrano sulla regolarità delle applicazioni dei prezzi e sulla trasparenza delle comunicazioni ufficiali. Le ispezioni sono in corso in diversi punti della provincia.

Controlli delle Fiamme gialle di Lucca su tutta la Provincia per verificare la corretta applicazione dei prezzi dei carburanti e le obbligatorie comunicazioni al Mimit. In questo ambito si sono concentrati i controlli delle Fiamme Gialle lucchesi che hanno individuato situazioni di irregolarità in un distributore di Lucca ed in uno di Viareggio. La comunicazione, da effettuarsi attraverso il portale Osservaprezzi carburanti (accessibile all’indirizzo https:carburanti.mise.gov.it) obbliga gli esercenti a comunicare i prezzi praticati con cadenza almeno settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo. La mancata iscrizione ha pertanto comportato l’ulteriore sanzione dell’omessa comunicazione delle variazioni dei prezzi applicati nei 120 giorni antecedenti all’avvio del controllo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lucca, i controlli della GdF sulla regolarità dei prezzi ai distributori Articoli correlati Prezzi di diesel e benzina alle stelle: controlli della finanza nei distributoriDiesel e benzina sempre più cari: dopo pochi giorni di conflitto in Iran si stanno registrando forti aumenti del prezzo dei carburanti. Una raccolta di contenuti su Lucca i controlli della GdF sulla... Temi più discussi: Lotta al glaucoma: Lucca si mobilita con screening gratuiti e un nuovo approccio di prevenzione sul territorio; L’allarme di CNA Lucca: Attenzione a finti controlli -; Lucca, sfugge al controllo della polizia e ferisce un agente: arrestato 19enne; Arrestato dalla Polizia di Stato di Lucca un cittadino italiano di 19 anni. Caro carburanti, controlli della GdF contro le speculazioni nel LuccheseProseguono i controlli della Guardia di Finanza contro le speculazioni sull'intera filiera distributiva dei prodotti energetici. Dopo le verifiche ... gonews.it Benzinai, scattano i controlli: due distributori irregolari tra Lucca e ViareggioOperazione della guardia di finanza. Riscontrate irregolarità, sanzioni fino a 6.400 euro ... msn.com Frequentano tutti la Lucca Italian School, a guidarli la docente bresciana Agnese Lavorgna: «Felice di averli portati nella mia città» - facebook.com facebook #GdiF #Lucca Intensificati gli interventi per verificare la corretta trasparenza dei prezzi. Individuati due distributori stradali irregolari. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com