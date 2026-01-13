Segui in tempo reale la diretta della partita di Champions League femminile tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valida per la stagione 2026. Mancano pochi minuti all'inizio del match, che si svolge in Turchia. Novara, storicamente favorita contro il Fenerbahçe, cerca di riscattarsi dopo l’ultima sconfitta netta. Clicca qui per aggiornamenti e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 Novara ha sempre vinto contro la squadra di Istanbul nei primi quattro scontri diretti: tuttavia l’ultimo, all’andata di Champions League di questa stagione ancora in corso, il Fenerbahce ha trionfato per la prima volta e con un risultato netto di 3-0. 16.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio del match tra Fenerbahce e Novara, con le Zanzare di Bernardi che sono chiamate ad un’impresa titanica per battere la formazione turca. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Fenerbahce e Igor Gorgonzola Novara, valida per la quarta giornata di Champions League femminile con le formazioni che si affrontano per il primo posto nel Girone B, con le italiane che vogliono raggiungere le turche in cima al gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match

Leggi anche: LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il big match del PalaIgor

Leggi anche: LIVE Dresda-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa in Turchia; Fenerbahce Opet Istanbul - Igor Gorgonzola Novara in Diretta Streaming | IT; Fenerbahce-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; PGE Budowlani Lódz - Fenerbahçe Medicana Istanbul CEV Champions League (F).

Diretta Fenerbahce Novara/ Streaming video tv: sarà dura! (Champions League volley, oggi 13 gennaio 2026) - Diretta Fenerbahce Novara streaming video tv, oggi 13 gennaio 2026: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. ilsussidiario.net