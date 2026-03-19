LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2° set

Nella partita di Champions League di volley femminile tra Fenerbahçe Istanbul e Scandicci, il punteggio è di 1-0 a favore della squadra turca. Nel secondo set si registra un grande equilibrio, con il punteggio che si attesta tra le squadre. Durante il match, Antropova ha realizzato un turno eccezionale, contribuendo a portare avanti la sua squadra. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-18 AAAAAAACEEEEEE KAAAAATEEEE!! Turno stratosferico di Antropova. 23-18 Bruttissimo palleggio di Karasoy con la palla che finisce nella metà di campo di Scandicci ed il primo arbitro che fischia la doppia. 22-18 Bosetti gioca con il muro avversario e porta Scandicci sul +4. Doppio cambio per il Fenerbahce. 21-18 MOOOOONSTEEER BLOOOOOCK BOSETTIII!!! Muro perfetto della schiacciatrice azzurra che chiude la strada alla parallela di Vargas Time out Fenerbahce 20-18 Weitzel chiude la slash dopo il servizio di Antropova. Nel tentativo di tenere in vita il pallone Baladin sbatte la testa contro la gomma a protezione del palo della rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 2° set Articoli correlati LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane restano in scia nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Fenerbahce 21-19 Brava Antropova a passare tra le mani del muro su un’alzata staccata di Bechis. LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio complicato per le toscane nel secondo set, 1-4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Highlights | Savino Del Bene SCANDICCI vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CLV 2026 Contenuti utili per approfondire LIVE Fenerbahce Istanbul Scandicci 1 0... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: stratosferiche! Le toscane annientano le turche e ipotecano la semifinale!; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà una bolgia infernale, caccia alla Final Four!; VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Play off live Savino Del Bene Scandicci-Fenerbache Istanbul 3-0. Fenerbahce Istanbul-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canali, streamingLa Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della propria stagione europea. Giovedì 19 marzo, alle ore 17.00 ... oasport.it LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: servono 2 set per la Final FourCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Fenerbahce ... oasport.it 4 La Savino Del Bene Scandicci cerca l'accesso alle semifinali di CEV Champions League di Istanbul Guarda Fenerbahce-Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League, oggi x.com #Coppeeuropee Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Toscane in campo dalle 15 contro il Fenerbahce, battuto 3-0 all’andata, le meneghine ripartono dalla sconfitta per 2-3 contro il - facebook.com facebook