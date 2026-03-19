A Bologna, il 19 marzo 2026, su un autobus si è verificata una lite tra due uomini. Durante l’alterco, l’autista di un’ambulanza del 118 è intervenuto disarmando uno dei due che impugnava un coltello. L’intervento è avvenuto a mani nude, senza l’uso di strumenti o armi. La situazione si è conclusa con la rimozione dell’uomo armato dal veicolo.

Bologna, 19 marzo 2026 – Una violenta lite tra due uomin i su di un bus con l’autista di un’ambulanza del 118 che interviene disarmando uno dei due che era armato di un coltello. Fernanda, bimba di 11 anni che non ha mai camminato: dalla Colombia a Bologna per rinascere Dove è successo . Intorno alle 13.30 l’autobus numero 19 stava procedendo nel suo tragitto e, in quel momento, si trovava in via Marzabotto. Il mezzo, di grandi dimensioni, a quell’ora era pieno di passeggeri e per ragioni al momento ignote, fra due uomini, un ventenne e un cinquantenne, è scoppiata una violenta lite. Violento diverbio a bordo. Il diverbio è diventato sempre... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite sul bus 19: autista dell'ambulanza disarma un uomo armato di coltello a mani nude

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