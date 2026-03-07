Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Marano dopo aver armato un coltello di 22 centimetri e aver seminato il panico a bordo di un bus ANM. I passeggeri, spaventati, hanno assistito alla scena prima dell’intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato il sospetto. L’incidente si è verificato nel corso della giornata, creando una situazione di tensione tra i presenti.

Marano: arrestato un 28enne armato di un coltello da 22 cm a bordo di un bus ANM. Panico tra i passeggeri, decisivo l'intervento dei Carabinieri. Marano di Napoli è stata teatro di un nuovo, preoccupante episodio di violenza che ha coinvolto il trasporto pubblico locale. Un uomo di 28 anni, di origini gambiane, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato con un'arma da taglio un altro passeggero a bordo di un autobus dell'ANM. L'intervento immediato dei militari ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, in un contesto già scosso da recenti fatti di sangue avvenuti nel capoluogo campano. La prontezza dell'autista è stata decisiva per la risoluzione della vicenda a Marano. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Marano: terrore sul bus ANM, 28enne armato di coltello seminato il panico

Litiga con un uomo sul bus Anm pieno di passeggeri e tira fuori un coltello: arrestato un 28enne a MaranoSul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il 28enne e hanno sequestrato un coltello con la lama lunga 22 centimetri.

Italia, sale armato sul bus e accoltella i passeggeri. TerroreL’oscurità della sera è stata squarciata improvvisamente dalle urla, trasformando un venerdì qualunque in un incubo di metallo e paura.

Contenuti e approfondimenti su Marano terrore sul bus ANM 28enne....

Argomenti discussi: Terrore sul bus al Vomero: accoltella una donna, rischia il linciaggio un 39enne arrestato. L’ho fatto per attirare l’attenzione di Gratteri.

Marano, agguato in strada: ucciso un uomo in pieno giorno, terrore tra la genteAgguato a Marano. Un uomo è stato ucciso in via Svizzera, nel centro della città. L'omicidio è avvenuto poco fa. Un commando si sarebbe avvicinato a un'auto e ... ilmattino.it

Terrore a Marano: agguato tra la folla del corso EuropaMarano- Sparatoria tra la folla dello shopping del sabato mattina a Marano: c'è una vittima. Il conflitto a fuoco è avvenuto al corso Europa. cronachedellacampania.it