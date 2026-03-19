L’importanza di rompere il muro del silenzio

Il bullismo è un fenomeno che si manifesta attraverso comportamenti aggressivi ripetuti nel tempo nei confronti di una vittima. Si tratta di azioni che coinvolgono varie forme di violenza e intimidazione, spesso messe in atto da uno o più soggetti. La questione viene spesso trattata come un problema sociale e scolastico, con un'attenzione crescente sulla necessità di affrontarlo e prevenirlo.

Il bullismo è un fenomeno diverso con caratteristiche proprie infatti con questa parola si indicano tutti i comportamenti aggressivi messi in atto nei confronti di una vittima in un lungo arco di tempo. In genere il bullo prende di mira qualcuno che percepisce come il più debole, lo aggredisce, da solo con l’aiuto di coetanei, molto frequentemente di nascosto anche in pubblico. Una delle componenti più problematiche di questo fenomeno è proprio la presenza di questi “spettatori“ che assistendo all’umiliazione della vittima, stanno zitti senza intervenire, così questa folla silenziosa diventa complice del bullo. In molti casi si può essere complice del bullo anche solo ridendo alle battute sulla vittima, anche solo stando zitto senza intervenire ed aiutare il ragazzo a difendersi dai bulli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’importanza di rompere il muro del silenzio Articoli correlati Giorno del Ricordo, consiglio comunale aperto per rompere il silenzioA Verona sono in corso le iniziative organizzate per il Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria delle vittime... Agrigento: aula protetta potenziata per rompere il silenzio sullaIl 6 marzo 2026, il maggiore Annamaria Putortì ha lanciato un appello diretto alle vittime di violenza di genere per incoraggiarle a denunciare e... Femminicidio: Cosa Devi Sapere | Barbara Bavastro - Wall of Dolls Aggiornamenti e notizie su L'importanza di rompere il muro del... Discussioni sull' argomento L’importanza di rompere il muro del silenzio; Aerospazio: a Roma il convegno dal titolo Rompere il soffitto di cristallo: leadership femminile nell’aerospazio; Speak Out! Il calcio racconta: online l’episodio finale Oltre il silenzio; La battaglia contro i disturbi alimentari, dalla paura alla consapevolezza: Bisogna rompere il segreto e parlarne. I #giovani, le loro fragilità, i danni delle etichette, l'importanza della #cultura: stasera il Maga di #Gallarate ha ospitato l'evento "Non esistono ragazzi cattivi" - facebook.com facebook La situazione è ben illustrata e conferma l’importanza di sviluppare collegamenti diretti per energia e merci tra #Golfo e #Mediterraneo Se ne è parlato ieri a #Trieste nella conferenza internazionale su #IMEC corridoio India-MedioOriente-Europa presieduta d x.com