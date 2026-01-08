Esercito israeliano vieta conferenza stampa a Ong in Cisgiordania | giornalisti identificati cameraman picchiato

Durante una conferenza stampa al Youth Village vicino a Ramallah, l'esercito israeliano ha impedito l'evento, identificando alcuni giornalisti e aggredendo un cameraman di Palestine TV. L'intervento ha sollevato preoccupazioni sulla libertà di stampa e sulla sicurezza dei media nella regione.

Giovedì 8 gennaio l’esercito israeliano ha ucciso una bambina palestinese, Hamsa Nidal Hawso, con colpi d’arma da fuoco nella zona di al-Falouja, a ovest del campo profughi di Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale. A riferirlo è Ramy Abdu, president x.com

Il Fatto Quotidiano. . L’esercito israeliano ha fatto irruzione nell’università di Bir Zeit, vicino a Ramallah, in Cisgiordania, e ha sparato a diversi studenti palestinesi. A fornire la notizia è l’agenzia palestinese Wafa, che parla di almeno 11 universitari feriti (5 di lor - facebook.com facebook

