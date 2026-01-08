Esercito israeliano vieta conferenza stampa a Ong in Cisgiordania | giornalisti identificati cameraman picchiato

Durante una conferenza stampa al Youth Village vicino a Ramallah, l'esercito israeliano ha impedito l'evento, identificando alcuni giornalisti e aggredendo un cameraman di Palestine TV. L'intervento ha sollevato preoccupazioni sulla libertà di stampa e sulla sicurezza dei media nella regione.

L'esercito israeliano irrompe durante una conferenza stampa al Youth Village, centro giovanile vicino a Ramallah: giornalisti identificati, cameraman della Palestine TV picchiato.

Leggi anche: Blitz dell’esercito israeliano nell’Università di Bir Zeit, in Cisgiordania: spari contro gli studenti. 11 feriti e giornalisti arrestati

Leggi anche: Cisgiordania, l’esercito israeliano uccide ragazzo palestinese di 16 anni

