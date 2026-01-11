Fiorentina Gosens al 90esimo | Dobbiamo imparare ad avere un po’ di furbizia in più

Al termine di Fiorentina-Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026, Robin Gosens ha commentato la partita a 'DAZN'. Il giocatore viola ha sottolineato l'importanza di sviluppare maggiore furbizia in campo, evidenziando come questa qualità possa fare la differenza in incontri equilibrati come quello disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

Robin Gosens, giocatore violarossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

