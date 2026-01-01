Il match tra Tolosa e Lens, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle 20:45, apre il primo turno della Ligue 1 del 2026. La partita vede la capolista Lens affrontare il Tolosa di Martinez, in una sfida che può influenzare la classifica di inizio anno. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questa importante gara del massimo campionato francese.

Riparte la Ligue1 con il primo turno del 2026 e tocca alla capolista Lens scendere in campo contro il Tolosa di Martinez. I Violets vengono da 4 risultati utili consecutivi compreso il turno di coppa di Francia passato senza troppi problemi e le belle vittorie contro Strasburgo e Paris FC. Classifica tranquilla abbastanza per guardare verso l’alto anche se non sembra essere un obiettivo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tolosa-Lens (venerdì 02 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

