Legge 104 entro 31 marzo le comunicazioni per i controlli sui permessi nella Pa
Entro il 31 marzo, tutte le Pubbliche amministrazioni italiane sono tenute a inviare le comunicazioni relative ai controlli sui permessi concessi ai dipendenti ai sensi della legge 104. Questa disposizione riguarda le verifiche sulle autorizzazioni per assistere persone con disabilità o affette da particolari condizioni. Le amministrazioni sono obbligate a rispettare questa scadenza per trasmettere le informazioni richieste.
Entro il 31 marzo tutte le Pubbliche amministrazioni italiane dovranno comunicare al Dipartimento centrale della funzione pubblica i dati relativi ai permessi chiesti dai dipendenti della Pa che hanno diritto ai benefici della Legge 104, il principale quadro legislativo per le persone con disabilità in Italia. La comunicazione comporta una serie di adempimenti da parte degli uffici, incluse le nomine di apposite figure che inseriscano i dati nella piattaforma messa a disposizione e che si assicurino della loro correttezza. I dati serviranno infatti a evitare eventuali abusi dei permessi da parte dei dipendenti pubblici. Scadenza per la Pa sulla legge 104. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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