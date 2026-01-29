Ravezzani sulla Juve | Purtroppo la classifica della Champions League rispecchia il valore del calcio italiano Le nostre squadre possono andare agli ottavi solo in un caso
Ravezzani critica la situazione della Juventus e del calcio italiano, dicendo che la classifica in Champions League riflette i limiti delle squadre italiane. Secondo l’analisi del giornalista, le possibilità di andare agli ottavi sono poche, e la situazione non sembra migliorare. Ravezzani non fa sconti e sottolinea come il calcio italiano abbia ancora molta strada da fare per competere a livello europeo.
Ravezzani in un lungo post sui social ha analizzato nei dettagli la situazione del calcio italiano parlando anche della Champions League. Il panorama calcistico internazionale continua a essere teatro di accesi dibattiti, e tra le voci più autorevoli e critiche del settore spicca senza dubbio quella di Fabio Ravezzani. Il giornalista e conduttore televisivo non ha mai nascosto le sue perplessità riguardo allo stato di salute del nostro movimento calcistico, specialmente quando messo a confronto con le potenze europee. Attraverso i suoi canali social e i suoi interventi editoriali, Ravezzani ha tracciato un profilo netto e privo di fronzoli della situazione attuale nelle coppe europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus News24
Pronostici di oggi 28 gennaio: ultima giornata di Champions League, solo Arsenal e Bayern aritmeticamente certe di andare agli ottavi di finale
Oggi si chiude la fase a gironi della Champions League.
Nessuna italiana agli ottavi di Champions League: Inter, Juve e Atalanta finiscono agli spareggi
Questa sera si è chiusa la fase a gironi della Champions League e, con grande rammarico, nessuna squadra italiana è riuscita a qualificarsi direttamente agli ottavi.
Ultime notizie su Juventus News24
Ravezzani: Purtroppo la classifica Champions rappresenta perfettamente il valore del calcio italianoL'opinione del direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani dopo la classifica finale del girone di Champions: Purtroppo la classifica Champions rappresenta perfettamente il valore del ... tuttojuve.com
Ravezzani: Avete sentito l'ultimo pianto di Conte? La realtà è ben diversaIl mercoledì di Champions League è stato agrodolce per le italiane con Inter, Juventus e Atalanta che si sono qualificate per i playoff mentre il Napoli è rimasto fuori tra le prime ventiquattro. Ness ... msn.com
Chi vincerà la #ChampionsLeague L’algoritmo parla chiaro: c’è solo un’italiana in corsa! x.com
Champions League , classifica del girone vs classifica per costo rosa : bene l'Inter, ancor meglio Sporting e Bodø/Glimt - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.