La rinascita di Edoardo Bove | Dedico il gol alla mia compagna Martina sappiamo cosa abbiamo passato insieme

Edoardo Bove ha segnato un gol importante e ha dedicato il gesto alla sua compagna Martina, con la quale ha vissuto momenti difficili. La partita si è svolta a Firenze il 19 marzo 2026, e il calciatore ha parlato di aver chiuso un ciclo personale e sportivo, sottolineando il significato di questa vittoria nel suo percorso.

Firenze, 19 marzo 2026 – «Chiudere un cerchio», più che una semplice espressione, diventa la sintesi perfetta di una rinascita sportiva e umana. Edoardo Bove ha finalmente ritrovato il gol, il primo con la maglia del Watford, ma soprattutto il primo sigillo di una nuova esistenza, costruita con pazienza dopo mesi di timori e sacrifici. L’arresto cardiaco durante Fiorentina-Inter. Sono trascorsi 472 giorni da quel drammatico 1° dicembre 2024, quando durante Fiorentina-Inter il centrocampista fu colpito da un arresto cardiaco che ne interruppe bruscamente la carriera. Da allora, l’intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo e un lungo, meticoloso percorso riabilitativo hanno scandito il tempo di un’attesa carica di incognite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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