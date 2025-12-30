Forlì verso il 2026 l’agenda del nuovo anno secondo Edoardo Russo Officina delle idee | Miglio finale del Pnrr banco di prova complesso

Per il 2026, Edoardo Russo di Officina delle Idee immagina Forlì come una città che coniuga infrastrutture moderne e spazi di condivisione. Un luogo in cui lo sviluppo tecnico non sacrifica il senso di comunità, ma si integra con le piazze e i quartieri. L’obiettivo è creare un equilibrio tra progresso e identità locale, affrontando le sfide del PNRR con attenzione e responsabilità, per un futuro sostenibile e coeso.

“Il mio augurio per il 2026 è questo: una città dove le infrastrutture corrono veloci per portarci nel mondo, ma dove sappiamo fermarci nelle piazze e nei quartieri per riconoscerci comunità. Perché se le città sono le unità viventi della storia, tocca a noi mantenerne vivo il cuore”. Inizia così. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

