Rocco Lancia in Pop art 4 mayer | la mostra a Latina
Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo “Rocco Art Lancia - Pop Art 4 Mayer”: mostra d'arte contemporanea nella sede del Gruppo Mayer, in via San Carlo da Sezze 5, Latina Il vernissage dell'esposizione che celebra il linguaggio vibrante e iconico della Pop Art attraverso le opere di Rocco Lancia è in programma nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio (dalle 18 alle 20); un evento promosso dal Gruppo Mayer, in collaborazione con M.D. – Museo Diffuso d’Arte e Giorgio Pecora Vini. Il vernissage è accompagnato da una sessione di live painting e durante l’evento è prevista una degustazione dei vini della cantina Giorgio Pecora, in un incontro che unisce arte, performance e convivialità.🔗 Leggi su Latinatoday.it
