La moglie tradita dal marito si vendica sull’amante una consigliera bresciana insultata sui social del Comune fino a farla dimettere

Una donna di Brescia, tradita dal marito, ha deciso di reagire pubblicamente nei confronti dell’amante, una consigliera locale. Dopo aver scoperto la relazione, ha iniziato a insultarla sui social del Comune, portando alla sua conseguente dimissione. La vicenda si è sviluppata in modo rapido, con commenti offensivi che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

Brescia, 19 marzo 2026 – La moglie scopre che il marito ha un’amante. Invece di prendersela con lui, si vendica su di lei. La tormenta di chiamate, la inonda di messaggi di insulti, la accerchia, affigge cartelloni. Arriva a diffamarla sui social del Comune dove la rivale era consigliera e candidata sindaco prima di essere costretta a dimettersi per la situazione. È la storia che ha tenuto banco ieri in tribunale, davanti al giudice Carlo Ernesto Macca. Imputata di stalking e diffamazione, una 36enne moldava di casa a Venezia. La moglie, appunto, condannata a 9 mesi. Più di quanto avesse chiesto la procura, che si era fermata a otto mesi. La signora dovrà anche corrispondere alla parte civile, rappresentata dall’avvocato Marina Manfredi, una provvisionale di 3mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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