Le tendenze vanno e vengono? Sì ed è la matematica a sostenerlo

Un recente studio universitario basato su dati e numeri ha confermato che i trend di moda seguono schemi ciclici e si ripetono nel tempo. I ricercatori hanno analizzato diverse stagioni, evidenziando come alcuni stili, colori e materiali tornino frequentemente sulla scena. La ricerca si è concentrata su un campione di marchi e collezioni, dimostrando che le mode sono influenzate da modelli matematici e tendenze storiche.

La ricerca guidata dalla dottoressa di ricerca Emma Zajdela, con la supervisione di Daniel Abrams, professore di scienze ingegneristiche e matematica applicata presso la McCormick e co-direttore del Northwestern Institute on Complex Systems, nasce dall'idea di avvalorare la cosiddetta «regola dei 20 anni»: l’idea che le tendenze dell’abbigliamento ritornino ciclicamente ogni due decenni. Per farlo i ricercatori hanno analizzato circa 37mila immagini di abiti femminili dal 1869 a oggi, sottolineando come gli stili crescono, cadono in disuso e ritornano di tendenza. «È la prima volta che qualcuno ha sviluppato un database così ampio e preciso di misurazioni della moda che coprono più di un secolo», dice la ricercatrice Emma Zajdela sottolineando come i dati raccolti confermino che la moda va a cicli di 20 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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