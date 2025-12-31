Qual è la compagnia aerea che non fa salire a bordo i passeggeri che puzzano
La Spirit Airlines ha adottato politiche rigorose riguardo all'accesso a bordo dei propri voli. In particolare, la compagnia si riserva il diritto di non far salire a bordo passeggeri che presentano determinati comportamenti o caratteristiche considerate incompatibili con le norme di igiene e decoro, tra cui un odore corporeo sgradevole. Questa misura mira a garantire un ambiente confortevole per tutti i passeggeri e il personale di volo.
La Spirit Airlines vieta l'accesso al velivolo ai passeggeri vestiti in modo inappropriato, a chi esibisce tatuaggi offensivi e a chi emana un odore sgradevole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Qual è la compagnia aerea che fa pagare due biglietti ai plus size a cui non basta un solo sedile
Leggi anche: C’è una compagnia aerea che serve alcolici gratis in classe economica
Qual è la compagnia aerea migliore al mondo del 2025 - Qual è la compagnia aerea migliore del 2025, dove i clienti possono viaggiare nel più totale comfort? fanpage.it
Qual è davvero la compagnia aerea più economica d’Europa? La classifica che stupisce - Quando si parla di low cost, la fantasia corre immediatamente a carte d’imbarco piene di add- siviaggia.it
Delta, Iberia, Vueling: quali sono state le compagnie aeree più puntuali nel 2024? - Gli autori del rapporto affermano che l'industria aeronautica ha dimostrato una notevole capacità di recupero di fronte alle sfide globali del settore nel 2024 Secondo un nuovo rapporto, Iberia e SAS ... it.euronews.com
Fuori fa freddo, quale migliore compagnia Gradito regalo di Natale, di un'autrice che non conosco. Vi aggiornerò. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.