Qual è la compagnia aerea che non fa salire a bordo i passeggeri che puzzano

La Spirit Airlines ha adottato politiche rigorose riguardo all'accesso a bordo dei propri voli. In particolare, la compagnia si riserva il diritto di non far salire a bordo passeggeri che presentano determinati comportamenti o caratteristiche considerate incompatibili con le norme di igiene e decoro, tra cui un odore corporeo sgradevole. Questa misura mira a garantire un ambiente confortevole per tutti i passeggeri e il personale di volo.

