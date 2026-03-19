la casa ai raggi x il mercato parla quasi solo straniero

Nel centro storico, molti appartamenti risultano vuoti con le tapparelle abbassate, mentre gli affitti brevi sono in crescita. La maggior parte delle case viene acquistata da acquirenti stranieri, lasciando poco spazio alle locazioni a lungo termine. La situazione evidenzia un mercato immobiliare dominato da investitori internazionali, con gli affitti tradizionali che quasi scompaiono.

Un centro storico pieno di "occhi bui", dove gli affitti brevi aumentano a discapito delle locazioni a lungo termine pressoché svanite: piuttosto che rischiare le morosità, i proprietari lasciano gli appartamenti vuoti e chiudono le tapparelle. Va meglio per le vendite, "riservate" esclusivamente ai non lucchesi: acquirenti italiani o stranieri – con l’Europa dell’est in crescita e gli americani in standby – che ricercano per lo più i ‘luxury’ dentro le Mura, ma da qualche tempo anche nell’immediata periferia, con i ‘locals’ che si spostano, invece, nell’entroterra. È la fotografia di una Lucca senza dialetto quella che sussurra dalle pagine del rapporto della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) sul secondo semestre del 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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